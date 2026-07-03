Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 21:58

Шоу-бизнес

Актриса Глафира Тарханова пожаловалась на хейт своей фигуры в соцсетях

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/glafiratarhanova

Актриса Глафира Тарханова пожаловалась в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что хейтеры раскритиковали ее фигуру в комментариях к постам в соцсетях, передает "Газета.ру".

По мнению некоторых комментаторов, актриса после пятых родов якобы уже должна была привести себя в форму. Сама знаменитость ответила хейтерам и выступила в поддержку всех беременных и матерей, которые также сталкиваются с подобной ситуацией.

"Фигура женщины меняется со статусом "мама". Это физически и эмоционально непросто, чтобы вернуться в прежние параметры. Нужно время, силы, финансовые затраты и внутренний ресурс", – отметила она.

Поэтому Тарханова призвала комментаторов быть терпимее к мамочкам, так как им необходима помощь и поддержка, чтобы обрести себя. Пост актрисы собрал свыше 200 комментариев с поддержкой.

Сама актриса ранее называла себя неуверенной женщиной из-за лишнего веса. По ее словам, она набрала 25 килограммов после рождения дочери и не успела прийти в форму. При этом она не может активно заниматься спортом или соблюдать строгую диету, но делает коррекцию фигуры с помощью разных аппаратных процедур.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявляла, что генетика является одной из причин набора веса. Например, если мать недоедала, то ребенок будет охотнее набирать вес, так как это запоминается на уровне генов. Также причиной может стать дефицит йода, селена, витаминов С и D, витаминов группы B, магния.

Читайте также


шоу-бизнес

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика