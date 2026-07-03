Актриса Глафира Тарханова пожаловалась на хейт своей фигуры в соцсетях

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/glafiratarhanova

Актриса Глафира Тарханова пожаловалась в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что хейтеры раскритиковали ее фигуру в комментариях к постам в соцсетях, передает "Газета.ру".

По мнению некоторых комментаторов, актриса после пятых родов якобы уже должна была привести себя в форму. Сама знаменитость ответила хейтерам и выступила в поддержку всех беременных и матерей, которые также сталкиваются с подобной ситуацией.



"Фигура женщины меняется со статусом "мама". Это физически и эмоционально непросто, чтобы вернуться в прежние параметры. Нужно время, силы, финансовые затраты и внутренний ресурс", – отметила она.

Поэтому Тарханова призвала комментаторов быть терпимее к мамочкам, так как им необходима помощь и поддержка, чтобы обрести себя. Пост актрисы собрал свыше 200 комментариев с поддержкой.

Сама актриса ранее называла себя неуверенной женщиной из-за лишнего веса. По ее словам, она набрала 25 килограммов после рождения дочери и не успела прийти в форму. При этом она не может активно заниматься спортом или соблюдать строгую диету, но делает коррекцию фигуры с помощью разных аппаратных процедур.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявляла, что генетика является одной из причин набора веса. Например, если мать недоедала, то ребенок будет охотнее набирать вес, так как это запоминается на уровне генов. Также причиной может стать дефицит йода, селена, витаминов С и D, витаминов группы B, магния.

