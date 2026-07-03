Мэр Москвы сообщил об уничтожении 21-го БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны уничтожили БПЛА, летевший на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он отметил, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.

Атака дронов на Москву началась ночью 3 июля. В настоящий момент над столицей был уничтожен 21 беспилотник.

На фоне этого аэропорт Внуково начал принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами, поскольку были введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Узнать статус рейса можно с помощью онлайн-табло. Аналогичные меры введены в Домодедово.

