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03 июля, 22:40

Мэр Москвы

Мэр Москвы сообщил об уничтожении 21-го БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны уничтожили БПЛА, летевший на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он отметил, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.

Атака дронов на Москву началась ночью 3 июля. В настоящий момент над столицей был уничтожен 21 беспилотник.

На фоне этого аэропорт Внуково начал принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами, поскольку были введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Узнать статус рейса можно с помощью онлайн-табло. Аналогичные меры введены в Домодедово.

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