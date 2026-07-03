Силы ПВО за ночь уничтожили 155 украинских БПЛА над Россией

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО в ночь на 3 июля нейтрализовали 155 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, в период с 20:00 2 июля до 07:00 3 июля дроны были уничтожены над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями.

Кроме того, беспилотники были перехвачены над территорией Московского региона, Крымом, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В результате ракетного обстрела со стороны ВСУ погибла жительница Белгорода. Кроме того, возгорание произошло на территории местного инфраструктурного объекта. На место ЧП выехали пожарные расчеты.

Также были нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В некоторых районах зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Аварийные службы находятся на местах, устраняя последствия атаки.

