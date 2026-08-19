CNN: Трамп сменил тактику в отношении Ирана на "удушение"

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Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации приостановить контакты и прекратить переговоры с Ираном. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на CNN.

Уточняется, что Вашингтон уведомил союзников об изменении подхода к Тегерану. Вместо стремления "как можно скорее сокрушить" страну США намерены перейти к стратегии ее постепенного "удушения".

Решение о прекращении переговоров с иранской стороной последовало после переговоров, которые американские чиновники оценивали как позитивные. Однако Трамп остался недоволен тем, что Тегеран не готов пойти на уступки по ключевым требованиям Вашингтона.

По данным журналистов, США готовы возобновить дипломатические контакты после того, как иранское руководство продемонстрирует готовность заключить соглашение на условиях американской стороны.

Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой изображен Ормузский пролив, с подписью "Новая территория США". До этого он заявлял, что американские военные полностью контролируют пролив и продолжат это делать, а морскую блокаду иранских портов называют "стальной стеной". При этом пролив остается открытым для большинства судов, кроме направляющихся в Иран.