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06 октября, 17:56

Происшествия

Найденный в больнице Пхукета россиянин попал в ДТП с мотоциклом сына экс-мэра Махачкалы

Фото: телеграм-канал SHOT

Россиянин Данила Горбунов, пропавший 4 октября и найденный в коматозном состоянии в больнице Пхукета, пострадал в том же ДТП, в котором погиб сын бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева Асхаб. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

"Даня и Асхаб Мусаев – участники одной аварии на Пхукете", – сказала она.

По словам Шерстобоевой, Горбунов ехал на встречу с друзьями на мотоцикле-такси. Произошло столкновение лоб в лоб с мотоциклом, которым управлял Мусаев. Водитель мотоцикла-такси, гражданин Таиланда, погиб.

Об исчезновении 17-летнего россиянина стало известно 6 октября. Подросток направлялся на встречу с друзьями в район Патонг, но до места не добрался. Позже выяснилось, что он находится в одной из больниц острова.

На тот момент Шерстобоева сообщала, что Горбунов оказался единственным выжившим в тяжелом ДТП. Он находится в коме и не приходит в сознание.

При этом еще 5 октября в окружении бывшего главы Махачкалы Мусаева рассказали, что его сын погиб в Таиланде в результате "столкновения нескольких транспортных средств". Отмечалось, что ДТП произошло несколько дней назад.

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