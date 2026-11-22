22 ноября, 15:20Транспорт
Водителей призвали выезжать на дорогу на зимней резине из-за снега в Москве
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Водителям в Москве рекомендуют выезжать на дороги только на зимней резине в период снегопада. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в MAX.
"Просим пешеходов быть внимательными на улице, водителей – выезжать только на зимней резине", – говорится в сообщении.
В ведомстве также указали на необходимость строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Службы города непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети. При необходимости они выполняют регламентные работы с учетом погодных условий.
Ранее в Москве и Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 21:00 24 ноября. Также синоптики предупредили о возможном отложении изморози.
При этом первая в этом сезоне метель ожидается в столице 25 ноября. По прогнозам синоптиков, небольшой снег будет идти ежедневно, до конца месяца оттепелей больше не ожидается.
В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы