Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Водителям в Москве рекомендуют выезжать на дороги только на зимней резине в период снегопада. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в MAX.

"Просим пешеходов быть внимательными на улице, водителей – выезжать только на зимней резине", – говорится в сообщении.

В ведомстве также указали на необходимость строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Службы города непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети. При необходимости они выполняют регламентные работы с учетом погодных условий.

Ранее в Москве и Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 21:00 24 ноября. Также синоптики предупредили о возможном отложении изморози.

При этом первая в этом сезоне метель ожидается в столице 25 ноября. По прогнозам синоптиков, небольшой снег будет идти ежедневно, до конца месяца оттепелей больше не ожидается.