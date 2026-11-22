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Девять человек пострадали в результате стрельбы на вечеринке в округе Туларе в Калифорнии. Об этом сообщил местный филиал телеканала ABC со ссылкой на правоохранителей.

По предварительной информации, все девять раненых находятся в больнице. При этом двое граждан находятся в критическом состоянии.

Стрельба произошла вечером 21 ноября во время частного концерта на крупной вечеринке, где собрались более ста человек. Правоохранители предполагают, что инцидент может быть связан с деятельностью бандитских группировок.

Ранее двое мужчин и девушка-подросток погибли, еще один человек ранен в результате стрельбы во время вечеринки в честь будущего ребенка в городе Парма в штате Огайо. Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемый находится под стражей.

