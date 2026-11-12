Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Кракове

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В польском Кракове мужчина открыл стрельбу по полицейским, прибывшим на вызов. Об этом рассказал представитель местной полиции Якуб Мирохна, передает РИА Новости.

По его словам, правоохранители прибыли на место после сообщения о человеке с предметом, напоминающим пистолет. В это время мужчина несколько раз выстрелил в их сторону.

Полицейские сделали несколько ответных предупредительных выстрелов, и злоумышленник положил оружие. Его обезвредили и задержали. Никто не пострадал.

Еще один случай со стрельбой произошел в Кракове 7 ноября. Тогда мужчина начал стрелять в прохожих в центре города из автомобиля. В результате 6 человек погибли, еще 16 пострадали.

Нападавшим оказался 25-летний польский гражданин, который позже скончался в больнице. В его машине было обнаружено оружие и боеприпасы. Кроме того, в доме стрелка были найдены тела 3 человек, которые оказались членами его семьи. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

После этого в Польше были задержаны 5 человек, которые могли быть последователями нападавшего. В связи с последними событиями в МИД РФ призвали россиян воздержаться от поездок в страну.

