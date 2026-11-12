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12 ноября, 16:19

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Innovation: весна в городах наступает раньше, чем в окрестной сельской местности

Ученые назвали причины ранней весны в городах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Экологи Института географических наук и природных ресурсов Китайской академии наук совместно с коллегами выяснили, что в городах весна наступает раньше, чем в окрестной сельской местности. Об этом сообщается в журнале The Innovation.

Исследователи проанализировали спутниковые данные NASA о датах весеннего озеленения в 354 китайских городах с 2001 по 2020 год. В 80,4% городов растительность в черте города зеленела быстрее, чем за его пределами. В 47,7% случаев разрыв был статистически значимым. За два десятилетия разница сложилась в неделю.

Ученые проверили чувствительность растений к температуре, осадкам и солнечной радиации. Оказалось, что главную роль сыграло не само потепление, а тепловое требование. Это суммарное количество тепла, которое растение должно накопить, чтобы выйти из состояния покоя.

В городах этот порог снижается быстрее, поэтому одинаковое потепление приводит к более раннему распусканию листьев. На территории мегаполисов сильнее всего ускоряет сдвиг видовое разнообразие, а в сельской местности – плотность деревьев, чьи кроны и испарительное охлаждение смягчают климат.

Сдвиг весны на неделю за 20 лет влияет на все связанные с ней процессы: прилет опылителей, гнездование и миграцию птиц, а в начале лета – на то, насколько тенистыми будут улицы.

Ранее в ООН заявили, что 2026 год станет одним из четырех самых жарких за всю историю метеорологических наблюдений. При этом температуры продолжат повышаться из-за Эль-Ниньо. Накопление тепла заметно в океане и атмосфере, а также в таянии льда и повышении уровня моря.

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