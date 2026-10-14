ААНИИ: скорость таяния ледников в Арктике зависит от их формы и размера

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Скорость таяния ледников зависит не только от потепления климата, но и от их формы и размера. К такому выводу пришли специалисты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) по итогам многолетних наблюдений на архипелаге Шпицберген.

"Без поправки на "геометрический" фактор климатические оценки, основанные на данных о температурных изменениях, рискуют быть неточными", – отметили в ААНИИ.

Данные были получены в ходе гляциологического мониторинга двух горно-долинных ледников у поселка Баренцбург. Наблюдения за ними ведутся с 2002 года.

Как пояснил старший научный сотрудник института Антон Терехов, помимо реакции ледника на температуру воздуха и осадки, в данных обнаружился дополнительный "геометрический" эффект. Ледник постоянно меняется: пока он тает, его поверхность опускается ниже. На этом уровне воздух теплее, из-за чего лед начинает таять еще быстрее.

"Перестройка пространственной конфигурации ледников формирует дополнительный сигнал в данных об их таянии, который необходимо учитывать, чтобы точнее оценивать климатические изменения", – подчеркнули ученые.

По мнению исследователей, предложенный метод можно применять и к другим ледникам мира. Это позволит точнее отделять реальные последствия глобального потепления от внутренних процессов самих ледников.

Ученые из США ранее заявили, что за последние 70 лет в Гренландии и Антарктиде растаяло около 12,5 триллиона тонн льда. При этом пять шестых объема таяния происходит из-за сползания ледников в океан и более теплых вод. По словам специалистов, это может привести к серьезным проблемам в связи с будущим повышением уровня моря.