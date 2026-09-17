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17 сентября, 12:05

Экология

В ООН предупредили об угрозе истощения мировых запасов пресной воды

Фото: depositphotos/Denis Burdin

Мировые запасы пресной воды истощаются с угрожающей скоростью. Об этом говорится в докладе входящей в ООН Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии глобальных водных ресурсов.

По данным организации, за последние 35 лет 2025 год стал одним из самых засушливых по речному стоку. С 1991 года число рек с хорошим стоком сократилось до минимума.

"Мы истощаем сберегательный счет планеты", – заявила генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло.

Запасы воды на суше также продолжают сокращаться с середины 2010-х годов, а все крупные ледники в мире четвертый год подряд теряют свою массу. В период с 2023 по 2025 год они утратили в общей сложности 1 400 гигатонн воды.

В отчете также говорится, что почти две трети наблюдаемых колодцев по всему миру в прошлом году показали уровни грунтовых вод ниже исторической нормы. За последние пять в Азии и Африке произошло не менее половины всех зафиксированных экстремальных явлений и более 80% смертей, связанных с водой.

Ранее главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов сообщил, что истощение доступных запасов пресной воды может привести к серьезным социальным и экономическим потрясениям – к политической напряженности, продовольственным проблемам и миграционным процессам. По его словам, потребление воды увеличивается на фоне роста населения, а возможности для наращивания водоснабжения зачастую оказываются исчерпанными. Дополнительную проблему создает загрязнение водоемов.

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