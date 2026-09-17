Столичные ветеринары спасли пса, проглотившего кусок тапки и резинку для волос

Фото: MAX/"Моя ветклиника"

Специалисты Бутовской ветклиники спасли шестилетнего фокстерьера, который проглотил кусок тапки и резинку для волос. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.

Пес по кличке Рокс поступил в медучреждение в апатичном состоянии. Хозяева пожаловались на рвоту и отказ от еды. Врачи заподозрили попадание инородного тела в желудочно-кишечном тракт и направили собаку на рентген.

Снимок подтвердил опасения: в тонком отделе кишечника Рокса обнаружился посторонний предмет. Выяснилось, что кусок тапочки и резинка, которые он проглотил накануне, заблокировали кишечник. Тогда хирург Дарья Матвеева провела операцию.

Инородные предметы успешно извлекли. После того как Рокс вышел из наркоза, его отпустили домой в хорошем состоянии.

Ранее в Тушинской ветеринарной клинике провели операцию бельчонку дегу с некрозом хвоста. Омертвевшая часть была ампутирована. Пока необычный питомец находился под наркозом, ему также почистили и подпилили сильно отросшие зубы.