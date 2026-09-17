17 сентября, 13:43Происшествия
В Подмосковье мужчина с пистолетом напал на пару и попытался изнасиловать девушку
Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"
В подмосковном Воскресенске мужчина с пневматическим пистолетом напал на пару и попытался изнасиловать девушку. Обвиняемого задержали и заключили под стражу, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел 11 сентября во дворе дома на улице 60 лет Октября. По данным оперативников, 36-летний мужчина подошел к девушке и молодому человеку, достал пистолет и стал угрожать.
Затем фигурант схватил потерпевшую и совершил насильственные действия сексуального характера. Изнасиловать девушку он не успел – на место оперативно прибыли правоохранители, которых вызвал ее молодой человек.
Против задержанного возбудили уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера, покушении на изнасилование и угрозе убийством. Идет следствие.
Ранее в подмосковном Белоозерском произошел похожий случай. Там 35-летний мужчина на Молодежной улице угрожал 43-летней женщине оружием и пытался завести ее в лес.
Патрульный экипаж быстро прибыл на место по вызову местного жителя. Злоумышленник попытался сбежать, но был пойман.