SpaceX запустила Falcon 9 с засекреченной нагрузкой для США

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Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX отправилась с базы Ванденберг в Калифорнии в рамках засекреченной миссии USSF-259. Об этом сообщается в заявлении корпорации в соцсети Х, передает телеканал "360".

Запуск состоялся 16 сентября в 18:07 по местному времени, или 17 сентября в 01:07 по московскому времени. Старт прошел с площадки SLC-4E (космодром 4E) на базе военно-космических сил Ванденберг. Полезная нагрузка предназначена для США, однако ее состав не раскрывается.

Миссия USSF-259 стала уже 13-м полетом, выполненным компанией в интересах Космических сил США.

Ранее отработавшая ступень Falcon 9 компании SpaceX столкнулась с поверхностью Луны на скорости 8 690 километров в час. Ее запустили 15 декабря 2025 года вместе с лунным модулем Blue Ghost компании Firefly Aerospace и станцией Resilience японской ispace. После этого ступень не смогла вернуться на Землю из-за нехватки топлива и направилась к Луне. В 2026 году астрономы рассчитали траекторию и спрогнозировали столкновение.

Удар произошел 5 августа, после чего на поверхности Луны образовался кратер диаметром около 18 метров и глубиной до 3–4 метров. NASA опубликовало его снимки, сделанные 11 и 12 августа аппаратом LRO. Специалисты определили место падения примерно за шесть дней, а в поисках участвовали сотрудники агентства и независимые астрономы. В NASA заявили, что инцидент не представлял угрозы для Земли.