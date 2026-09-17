В США хирурги провели 24-часовую операцию по разделению сросшихся головами близнецов

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Врачи в США провели сложную операцию по разделению сиамских близнецов: чтобы помочь сросшимся головами сестрам, хирурги работали более 24 часов. Об этом сообщило NBCNews.

Двухлетние девочки Хияб и Вухбто приехали в США из Эфиопии для подготовки к операции в марте 2025 года. Ее провели в феврале 2026-го в детской больнице SSM Health Cardinal Glennon в Сент-Луисе, штат Миссури. Во время операции специалистам удалось разделить черепа сестер.

Сейчас Хияб и Вухбто проходят интенсивную терапию в больнице Ranken Jordan Pediatric Bridge Hospital. Девочки учатся самостоятельно сидеть, есть и говорить, а также взаимодействовать друг с другом и другими детьми. В дальнейшем специалисты рассчитывают обучить их стоять и ходить.

Однако врачи пока не могут точно сказать, как операция повлияет на их развитие в долгосрочной перспективе. По оценкам Национальной медицинской библиотеки США, сросшиеся близнецы встречаются редко – примерно в одном случае на 50–100 тысяч живорождений. При этом девочки рождаются сросшимися приблизительно втрое чаще мальчиков.

Сиамские близнецы рождаются из-за нарушения процесса развития однояйцевых эмбрионов на самых ранних стадиях беременности. Обычно оплодотворенная яйцеклетка, которая должна дать жизнь однояйцевым близнецам, делится на два независимых эмбриона в первые пять-шесть дней после зачатия. Однако при задержке деления клетки зародыша уже начинают формировать органы, в результате расхождение эмбрионов не может завершиться полностью.

Ранее в Абу-Даби хирурги провели 12-часовую операцию, в ходе которой успешно разделили сиамских близнецов. Девочки из Нигерии Мерси и Гуднесс родились сросшимися черепами. У 19-месячных сестер была диагностирована редкая форма сиамского сращения, которая называется краниопагия. После разделения девочки полностью восстановились и вернулись домой.