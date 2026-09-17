Генконсульство предупредило россиян об участившихся кражах денег и телефонов на Мальдивах

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Генконсульство России на Мальдивах предупредило россиян об участившихся случаях краж денег и мобильных телефонов из сейфов отелей на курортах.

По данным внешнего диппредставительства, руководство отелей не помогает пострадавшим туристам, а похищенные денежные средства не возвращаются. Полиция ни разу не разрешила подобные вопросы в пользу отдыхающих.

"Отметим также, что фотографирование содержимого сейфа и личных вещей не имеет юридической силы и не может рассматриваться как гарантия сохранности имущества", – говорится в сообщении на сайте Генконсульства.

В связи с этим россиянам порекомендовали не хранить крупные суммы денег и ценные вещи в номерах.

Также на Мальдивах участились случаи, когда персонал отелей требует у туристов оплату за вызов полиции. Это незаконно, поскольку такие вызовы являются бесплатной государственной услугой.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов рассказал, что при краже в последний день отпуска за рубежом необходимо вызвать полицию и написать заявление, а также обратиться в администрацию отеля и указать, какая сумма или какие вещи пропали.

Он добавил, что подобные вопросы решаются только в ходе уголовного следствия и вернуть пропажу другим способом нельзя. Если не получается решить вопрос самому, а россиянину причиняется вред и дело доходит до конфликта, могут подключиться консульские службы.