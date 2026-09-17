Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 15:39

Безопасность

Генконсульство предупредило россиян об участившихся кражах денег и телефонов на Мальдивах

Фото: depositphotos/niromax​

Генконсульство России на Мальдивах предупредило россиян об участившихся случаях краж денег и мобильных телефонов из сейфов отелей на курортах.

По данным внешнего диппредставительства, руководство отелей не помогает пострадавшим туристам, а похищенные денежные средства не возвращаются. Полиция ни разу не разрешила подобные вопросы в пользу отдыхающих.

"Отметим также, что фотографирование содержимого сейфа и личных вещей не имеет юридической силы и не может рассматриваться как гарантия сохранности имущества", – говорится в сообщении на сайте Генконсульства.

В связи с этим россиянам порекомендовали не хранить крупные суммы денег и ценные вещи в номерах.

Также на Мальдивах участились случаи, когда персонал отелей требует у туристов оплату за вызов полиции. Это незаконно, поскольку такие вызовы являются бесплатной государственной услугой.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов рассказал, что при краже в последний день отпуска за рубежом необходимо вызвать полицию и написать заявление, а также обратиться в администрацию отеля и указать, какая сумма или какие вещи пропали.

Он добавил, что подобные вопросы решаются только в ходе уголовного следствия и вернуть пропажу другим способом нельзя. Если не получается решить вопрос самому, а россиянину причиняется вред и дело доходит до конфликта, могут подключиться консульские службы.

Читайте также


безопасностьтуризм

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика