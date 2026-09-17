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17 сентября, 15:51

Происшествия

Суд в Москве продлил арест основателю Readovka Костылеву до 19 декабря

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей основателю медиахолдинга Readovka Алексею Костылеву до 19 декабря. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости из зала суда.

Таким образом, арест Костылева продлен на три месяца. В то же время защита утверждает, что самочувствие журналиста в СИЗО ухудшается.

По версии следствия, Костылев причастен к хищению более 1 миллиарда рублей у Минобороны в рамках контрактов на поставку БПЛА, а также к неисполнению обязательств по госконтрактам.

Костылев был задержан в конце февраля. В связи с хищением открыто уголовное производство, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По решению суда журналиста отправили в СИЗО. В середине апреля ему продлили арест. Сам Костылев свою вину не признал. Он также попросил не заключать его под стражу из-за состояния здоровья после аварии.

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