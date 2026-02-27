Экс-главреда издания Readovka задержали по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Бывшего главного редактора российского интернет-издания Readovka Алексея Костылева задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили два неназванных источника в правоохранительных органах.

По данным СМИ, задержание произошло 25 февраля. Следствие просит арестовать Костылева на два месяца.

Информацию с требованием о заключении под стражу экс-главреда издания подтвердил РИА Новости Тверской суд Москвы. Костылеву по делу о мошенничестве грозит до 10 лет.

В конце 2024 года Костылев попал в серьезную аварию и пережил несколько операций. В следующем году в холдинге Readovka сменилось руководство. СМИ отмечали, что Костылева и его окружение проверяли за растрату средств, которые выделяли власти на работу издания.

