Начальник представительства Минобороны РФ Никитин задержан в Санкт-Петербурге

Фото: depositphotos/doomu

Силовики и военные следователи задержали в Санкт-Петербурге начальника 178-го военного представительства Минобороны России капитана 2-го ранга Владимира Никитина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Выяснилось, что Никитин был причастен к получению особо крупной взятки от представителя коммерческой организации. По версии правоохранителей, взяткодатель требовал беспрепятственного подписания документов по приемке электронной компонентной базы, используемой в рамках государственного оборонного заказа.

По данным ФСБ, Никитин находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее силовики задержали в Москве сотрудника подразделения цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний России.

Было установлено, что сотрудник ФСИН незаконно копировал документы со служебного компьютера, а после направлял материалы третьим лицам с помощью иностранного мессенджера. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

