Собянин сообщил об еще одном БПЛА, уничтоженном на подлете к Москве

Уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы в понедельник, 16 марта. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Массированная атака БПЛА на столицу началась в субботу, 14 марта. Устранением беспилотников занимаются средства ПВО, чью работу градоначальник назвал профессиональной и самоотверженной.

На этом фоне столичные аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково перешли на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.