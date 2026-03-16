16 марта, 22:14
Собянин сообщил об еще одном БПЛА, уничтоженном на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы в понедельник, 16 марта. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Массированная атака БПЛА на столицу началась в субботу, 14 марта. Устранением беспилотников занимаются средства ПВО, чью работу градоначальник назвал профессиональной и самоотверженной.
На этом фоне столичные аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково перешли на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.
