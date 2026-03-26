Российская делегация обсудит поставки нефти Шри-Ланке на переговорах в Коломбо

Делегация из России прилетела в Коломбо на переговоры по поставкам российской нефти Шри-Ланке. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь посольства в островном государстве Михаил Рогов.

По его словам, встреча с представителями Шри-Ланки пройдет днем 26 марта. Россию на переговорах представляют заместитель министра энергетики Роман Маршавин и замдиректора департамента международного сотрудничества Минэнерго Владимир Хазов.

Рогов заявил, что российская сторона проведет встречи с президентом Шри-Ланки Анурой Кумарой Диссанаяке, министром иностранных дел Виджитой Хератом и заместителем министра финансов и планирования, министром труда Анилом Джаянтом Фернандо.

Ранее США сняли санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Действие новой лицензии продлится до 11 апреля и не будет распространяться на транзакции, связанные с Ираном.

Глава американского Минфина Скотт Бессент пояснил, что эта мера будет применяться только к нефти, которая уже в пути, и "не принесет значительной финансовой выгоды правительству РФ". Помимо этого, власти США высвободят из своего стратегического резерва 172 миллиона баррелей нефти. Их доставка займет примерно 120 дней.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что многие страны хотят приобрести российскую нефть. В частности, как сообщали СМИ, в списке фигурируют Япония, Таиланд и Шри-Ланка. Песков добавил, что ресурсы России нужны международному пространству.

Ситуация на энергетическом рынке осложнилась на фоне американо-израильских ударов по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы Вашингтона в странах Персидского залива.

Позже появилась информация о закрытии Ормузского пролива для движения судов. Исламская Республика предупредила, что будет уничтожать любые корабли, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.

