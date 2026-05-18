Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 03:57

Общество

В Минздраве РФ заявили, что молодежью можно считать людей до 39 лет

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

С биологической точки зрения людьми молодого возраста сегодня можно считать тех, кому еще не исполнилось 40 лет. Об этом в интервью ТАСС сообщила главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева.

По ее словам, границы молодого возраста сдвигаются вслед за ростом общей продолжительности жизни. Современный человек стареет медленнее с точки зрения функциональности, дольше сохраняет активность и привлекательный внешний вид.

Как пояснила эксперт, увеличение продолжительности жизни открывает перед человеком гораздо больше возможностей. Это касается получения новых знаний, смены профессии и построения карьеры, благодаря чему за отведенное время люди успевают сделать значительно больше.

Ранее академик РАН Александр Сергеев рассказал, что грядущий рубеж в вопросе продолжительности жизни должен преодолеть вековую планку. По его словам, средняя продолжительность жизни за прошедшее столетие увеличилась почти вдвое.

Так, если в 1 900 году она составляла около 40 лет, то в настоящее время планка поднялась до 70−80. Следующий возрастной уровень – это 120 лет жизни.

Читайте также


общество

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика