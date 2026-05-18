Россия не получала от Украины никаких сигналов о новом раунде переговоров

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Украина по-прежнему не демонстрирует готовности к содержательным переговорам по урегулированию конфликта. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы МИД РФ Михаила Галузина.

Он уточнил, что никаких признаков субстантивного прогресса в деле урегулирования с украинской стороны не поступало.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории Донбасса и других регионов России, чтобы сделать возможным переход к полноформатным мирным переговорам.

Он напомнил, что соответствующую позицию еще в июне 2024 года озвучил Владимир Путин. Речь идет о полном выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ.