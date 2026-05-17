Поезда Курского направления МЖД вводят в график после остановки состава

Пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД) вводят в график после вынужденной остановки состава, сообщила пресс-служба МЖД.

Уточнялось, что ранее пригородный поезд № 7250 Подольск – Нахабино совершил вынужденную остановку по техническим причинам на перегоне Красный Строитель – Царицыно. Состав уже продолжил движение, однако поезда Курского направления в настоящее время следуют с отклонением от графика.

"На время оказания помощи поезда в сторону Москвы следовали по соседнему пути без остановок на участке Красный Строитель – Москворечье", – отметили в МЖД.

В МЖД приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства. Железнодорожники делают все необходимое для введения поездов в график.

По данным столичного Дептранса, движение на перегоне Покровское – Красный строитель Московского центрального диаметра (МЦД-2) было прервано в связи с повреждением токоприемника.

Ранее сообщалось, что пригородные поезда Савеловского направления следуют с отклонением от графика из-за непогоды. Отмечалось, что железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания пригородных поездов.