17 мая, 18:05

Происшествия

Тела мужчины и женщины со следами насилия обнаружены в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: sledcom.ru

Тела мужчины и женщины со следами насилия обнаружены в квартире на улице Корнейчука в Бибирево, сообщила пресс-служба Главного управления СК РФ по Москве.

По данным следствия, на телах погибших выявлены признаки насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений.

Бутырский межрайонный следственный отдел следственного управления по СВАО ГСУ СК РФ по столице организовал доследственную проверку. В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место случившегося. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее тела четырех человек без признаков насильственной смерти обнаружили в номере хостела в Центральном районе Санкт-Петербурга. При осмотре номера было найдено неизвестное порошкообразное вещество и предметы, которые используются наркопотребителями для приема запрещенных веществ.

происшествиягород

