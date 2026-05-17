Минобороны ОАЭ начало расследование после атаки БПЛА на генератор у АЭС

Фото: Getty Images/Construction Photography/Avalon/Jason Larkin

Минобороны ОАЭ организовало расследование после атаки БПЛА на электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС "Барака". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным министерства, системы ПВО успешно перехватили два дрона, которые вторглись в воздушное пространство страны со стороны западной границы. Однако третий беспилотник поразил электрогенератор.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению источника атак.

В результате атаки вспыхнул пожар. Федеральное управление по ядерному регулированию (FANR) уточнило, что возгорание не повлияло на безопасность электростанции.

В МАГАТЭ заявили, что уровень радиации на АЭС в норме. Энергоснабжение третьего энергоблока станции обеспечивают аварийные дизель-генераторы. Информация о пострадавших не поступала.

