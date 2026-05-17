Ограничения сняты в аэропорту Внуково

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичном аэропорту Внуково, сообщила пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. На этом фоне Росавиация предупреждала о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ограничения в аэропортах Московского авиаузла уже вводились 17 мая на фоне атаки дронов на столицу. Как сообщал Сергей Собянин, уничтожены более 120 БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы.

В связи с мерами 19 воздушных судов, следовавших во Внуково, не смогли сесть в аэропорту. Самолеты отправили на посадку в другие авиагавани. В итоге всего на запасные аэродромы ушел 51 самолет. По данному факту транспортная прокуратура организовала проверку.