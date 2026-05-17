17 мая, 09:53

Транспорт

19 самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Внуково из-за ограничений

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

19 следовавших во Внуково самолетов не смогли приземлиться в аэропорту с начала суток из-за действовавших ограничений по безопасности. Об этом ТАСС заявили в авиагвани.

Собеседник агентства в справочной службе уточнил, что самолеты ушли на посадку в другие аэропорты. В частности, речь идет о рейсах из Антальи, Еревана, Самарканда, Хургады, Бодрума, Тбилиси, Шарм-эш-Шейха, Стамбула, Сочи и Владикавказа.

По информации воздушной гавани, они были направлены на посадку в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Самару. Более того, несколько самолетов из Турции приземлились в аэропортах на территории страны. Аналогичные сведения приводятся и на онлайн-табло Внукова.

Как указали в Росавиации, в настоящее время авиагавани Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за корректировки параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов.

Между тем обломки БПЛА упали на территории аэровокзала Шереметьево. Фрагменты находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет.

транспортпроисшествиягород

