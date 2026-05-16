Собянин сообщил уже о 48-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили один беспилотник, летевший на Москву. Об этом в MAX заявил Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал мэр столицы. Таким образом, к настоящему времени на подлете к Москве уничтожено уже 48 беспилотников.

На фоне продолжающейся атаки БПЛА на столицу в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения на полеты. Данные меры были предприняты для обеспечения безопасности.

Спустя некоторое время аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. При этом ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский были сняты.

