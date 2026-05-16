Двое детей выпали из окна квартиры в Орехове-Зуеве

Двое детей выпали из окна квартиры в подмосковном Орехове-Зуеве. Их госпитализировали, сообщила пресс-служба областного управления СК РФ.

"Сегодня в экстренные службы поступила информация о падении из окна лоджии квартиры четырехлетней девочки и пятилетнего мальчика. В результате произошедшего дети получили травмы и были госпитализированы", – говорится в сообщении.

По данному факту заведено уголовное дело по статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Подмосковная прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования.

Ранее в Екатеринбурге 4-летний мальчик остался жив после падения из окна 15-го этажа жилого дома. Мальчик был доставлен в реанимацию. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

До этого аналогичное ЧП произошло в подмосковных Люберцах. Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры одного из жилых домов и оказался на козырьке дома. Прохожие помогли его снять и передали медикам.