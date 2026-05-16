Бастрыкин запросил доклад по делу о стрельбе в подростка в подмосковных Люберцах

Председателю СК РФ Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования уголовного дела о ранении подростка в подмосковных Люберцах.

Уточняется, что по факту стрельбы из пневматического ружья возбуждено дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Кроме того, расследование уголовного дела по факту инцидента взято на контроль подмосковной прокуратурой, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее стало известно, 14 мая мужчина выстрелил из пневматического пистолета в группу детей, сидевших на детской площадке. В результате 14-летнему подростку пришлось обратиться в больницу – он получил ранение спины.

