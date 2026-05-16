Собянин: еще один летевший к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили еще один БПЛА, который направлялся в сторону Москвы, в субботу, 16 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

На месте падения обломков дрона задействованы экстренные службы.

БПЛА начали атаковать столицу с ночи 15 мая. К настоящему времени на подлете к Москве нейтрализованы уже 27 беспилотников.

На фоне этого в аэропортах столичного региона были объявлены временные ограничения. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Спустя время аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский были сняты. Затем меры отменили и во Внуково.

