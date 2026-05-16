Животные из Московского зоопарка начали сезон уличных прогулок

Карликовый бегемот Ксюша, медоеды, сурикаты и дикдики начали сезон уличных прогулок в Московском зоопарке. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Генеральный директор зоосада Светлана Акулова отметила, что бегемот выходит на улицу при наступлении устойчивой температуры от плюс 20 градусов.

"Как только дверь открылась, Ксюша с нетерпением вышла на поляну – очень довольная и счастливая. Она принялась жевать траву и другие угощения, а затем отправилась покорять бассейн", – поделилась Акулова.

В бассейне площадью 24 квадратных метра бегемот может поплавать. Крепкие ограждения вольера создают безопасную среду для животного, а посетителям позволяют наблюдать за ним в близких к природным условиях.

Отмечается, что в рацион Ксюши входит сено люцерны и витаминно-травяная мука, ветки ивы, а также фрукты, овощи и листья салата.

Кроме того, в начале мая сезон прогулок открыли 11 сурикатов. Спустя несколько дней в уличный вольер перешли дикдики. Перед этим животным провели диспансеризацию, сейчас дикдики выходят на прогулки ранним утром и в вечернее время.

В середине мая из теплого павильона в уличный вольер перешли медоеды. В этом сезоне для животных сплели новый гамак.

Ранее на Большой пруд старой территории Московского зоопарка вернулись красные и розовые фламинго. Птицы провели зиму в теплом вольере и в начале мая впервые вышли на открытый воздух. Всю зиму для фламинго поддерживали комфортную температуру около плюс 15 градусов.

