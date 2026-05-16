16 мая, 09:05

Политика

Путин посетит с официальным визитом Китай 19–20 мая

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

В рамках визита президент России и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления партнерства и стратегического взаимодействия между странами, а также обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам.

Кроме того, главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая.

По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.

Вместе с тем в Китае Путин встретится с премьером Государственного совета страны Ли Цяном и обсудит с ним перспективы торгово-экономического сотрудничества.

В апреле помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина с официальным визитом в Китай в первой половине 2026 года. Российский лидер принял приглашение.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что президент посетит Китай в первой половине года. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина непоколебимы перед "ветром любых бурь".

властьполитика

