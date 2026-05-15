Биолог Оберемок: нет доказательств лабораторного происхождения хантавируса Андес

Доказательств лабораторного происхождения хантавируса Андес на данный момент нет. Об этом в беседе с РИА Новости заявил доктор биологических наук, вирусолог Владимир Оберемок.

По его словам, для подобных выводов необходимо сначала секвенировать геном вируса, сравнить с уже известными штаммами и оценить характер мутаций.

Хантавирусы обычно передаются человеку через контакт с грызунами или продуктами их жизнедеятельности. Вирус Андес считается одним из наиболее редких, но опасных вариантов. Он способен передаваться от человека к человеку при тесном контакте.

Вспышку хантавирусной инфекции зафиксировали на лайнере MV Hondius в мае. Сперва сообщалось, что удалось выявить 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус Андес. Позже ВОЗ понизила до 10 число случаев заражения.

Ученые считают, что 19 мая может стать ключевой датой, которая покажет, вышел ли хантавирус за пределы лайнера. Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗ и ее странами-членами по ситуации в инфекцией.