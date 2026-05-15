Си Цзиньпин осенью посетит США по приглашению Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом этой осенью по приглашению американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, его слова приводит МИД КНР.

Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. СМИ писали, что вместе с ним прилетели представители американского бизнеса. Также Китай посетил госсекретарь США Марко Рубио.

В ходе своего визита американский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином. Китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами.

В свою очередь, Трамп пригласил Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань посетить Белый дом 24 сентября. Ориентировочно в те же даты в Нью-Йорке должна пройти Генеральная ассамблея ООН.