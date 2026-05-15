Трамп заявил, что Китай хочет покупать американскую нефть

Фото: whitehouse.gov

Китай выразил заинтересованность в закупке нефти у Соединенных Штатов, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что лично предложил председателю КНР Си Цзиньпину приобретать сырье из Техаса, Луизианы и с Аляски. Глава Белого дома добавил, что Штаты обладают значительными объемами этого ресурса.

По словам Трампа, китайский лидер ответил, что эта идея ему нравится и он готов к ее обсуждению.

Позицию Пекина также разъяснили в пресс-пуле Белого дома. Согласно официальному заявлению, председатель КНР выразил заинтересованность в наращивании импорта американской нефти, чтобы уменьшить стратегическую зависимость Китая от трафика в Ормузском проливе в будущем.

Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. Его самолет сел в международном аэропорту Шоуду.

СМИ сообщали, что вместе с американским лидером в Пекин прилетели представители американского бизнеса, включая Маска и Хуанга. Также в Китай направился госсекретарь США Марко Рубио.

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа, которые прошли 14-го числа, длились более двух часов. Во время встречи китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами.