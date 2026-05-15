Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 04:57

Общество

В ГД предложили изменить правила начисления страховой пенсии бывшим военным

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Депутат от фракции "Справедливая Россия" Александр Аксененко выступил с инициативой об изменении порядка начисления страховой пенсии для бывших военнослужащих. Парламентарий направил соответствующее обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Речь идет о военных пенсионерах, которые после увольнения со службы выработали длительный стаж на "гражданке". Согласно действующему законодательству, они могут выполнить все условия для получения страховой пенсии по старости (достичь возраста, накопить стаж и баллы), однако фиксированная выплата к ней им не полагается. Это прямо запрещено частью 1 статьи 16 закона "О страховых пенсиях", поскольку они уже являются получателями пенсии за выслугу лет или по инвалидности.

В своем письме депутат указывает, что данное ограничение несправедливо по отношению к тем, кто фактически заново сформировал свои пенсионные права. Поясняется, что при назначении страховой пенсии бывшим силовикам засчитывается исключительно гражданский стаж с уплатой страховых взносов; периоды службы, уже учтенные в военной пенсии, в расчет не берутся. Аксененко настаивает на корректировке закона для лиц, проработавших после службы, например, 25 и более лет.

Суть предложения – закрепить в законе норму о том, что запрет на получение фиксированной выплаты не распространяется на военных пенсионеров, имеющих длительный страховой стаж на гражданке. По мнению автора инициативы, это устранит ситуацию, при которой человек десятилетиями платит взносы в пенсионную систему наравне со всеми, а по достижении старости получает пенсию в усеченном виде.

Кроме того, поправка должна стимулировать бывших военнослужащих к легальному трудоустройству, гарантируя им реальный рост пенсионных выплат за официальную работу.

Ранее Социальный фонд России опубликовал данные, согласно которым в марте 2026 года средний размер пенсии работающих россиян превысил отметку в 30 тысяч рублей в 8 регионах страны. При этом список возглавил Чукотский автономный округ, где средняя пенсия достигла 38 581 рубля.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика