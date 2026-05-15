Собянин сообщил о пятом беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Средства ПВО ликвидировали еще один украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы, в ночь на пятницу, 15 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин мессенджере МАХ.

Мэр подчеркнул, что в данный момент на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил о ликвидации четырех вражеских БПЛА, летевших на столицу ночью 15 мая. На местах падения фрагментов также работают специалисты экстренных служб.

Также из-за атаки дронов были введены временные ограничения в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.