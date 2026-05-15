Роспотребнадзор опроверг сведения о запрете публикаций исследований воды и песка в Анапе

Роспотребнадзор опроверг сообщения о якобы введенном запрете на публикацию результатов исследований морской воды и песка в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом для публикаций стало письмо управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, которое трактовали как запрет. В ведомстве подчеркнули, что никаких ограничений на обнародование сведений о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и итогах мониторинга не вводилось.

В Роспотребнадзоре добавили, что актуальные данные о ситуации в Анапе публикуются на регулярной основе, каждую неделю.

В конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал выход судов в плавание вопреки сезонным ограничениям.

В апреле 2025 года Роспотребнадзор вынес заключение о непригодности для купания 141 пляжа в Анапе и 9 пляжей Темрюкского района. В 2026 году черноморские пляжи возле Керченского пролива планируется открыть к 1 июня.