12 мая, 14:06

Биолог Хряпин предупредил о привлекательности запаха человека для комаров

Мишень найдена: как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе

Комары появятся в столичном регионе уже в конце весны, предупредили эксперты. Ожидать ли катастрофического нашествия насекомых и как обезопасить себя от них, разбиралась Москва 24.

Зависимы от погоды

Конец мая – начало июня станет временем появления большого количества комаров в Московском регионе, рассказал Москве 24 энтомолог Александр Каширский.

При этом говорить о катастрофическом нашествии насекомых не стоит, ситуация окажется типичной для этого сезона, считает он.

В лужах, которые остались после таяния снега, уже есть личинки и куколки. Похолодание немного замедлило развитие насекомых, но при этом пойдут дожди, количество луж увеличится, а личинки, которые уже есть, не высохнут, что будет способствовать размножению.
Александр Каширский
энтомолог

Он напомнил, что в начале лета комаров всегда довольно много, но дальнейшее количество напрямую зависит от погоды. Если июнь станет сухим, насекомых окажется меньше, но если влажно – наоборот.

"Кроме того, суточная активность комаров меняется. Находясь на природе у костра, например в походе, можно почувствовать: в сумеречные часы атакуют стаями, а ночью, в 02:00–03:00, насекомых уже не так много", – отметил Каширский.

Ранее сообщалось, что некоторые виды комаров переносят опасные заболевания. В связи с этим российские ученые создали рекомбинантную генно-инженерную вакцину против лихорадки денге. Препарату предстоит пройти клинические испытания.

Слишком привлекательны?

При этом не стоит забывать, что человек привлекает комаров благодаря нескольким факторам, главным из которых является запах, подчеркнул в беседе с Москвой 24 биолог, энтомолог Роман Хряпин

"Насекомые прежде всего летят на него, так как это помогает ориентироваться в пространстве и в том числе искать пищу", – рассказал специалист. 

При этом выдыхаемый человеком углекислый газ тоже очень сильно привлекает насекомых, так же как пот и содержащиеся в нем кислоты и бактерии, отметил эксперт.

Кроме того, комары реагируют на температуру тела: чем выше она у человека или животного, тем он более привлекателен для насекомых.
Роман Хряпин
биолог, энтомолог

В свою очередь, свет – последний по значимости способ навигации и наведения на добычу. Это объясняется тем, что зрение у комаров "включается" в самую последнюю очередь, а предметное зрение работает только на расстоянии 2–3 метров от добычи, отметил биолог.

"Защищаться от таких насекомых следует традиционными репеллентами, которые вполне эффективны. Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке. В зависимости от количества репеллента и действующего вещества, а также от состава средства меняется время защиты: от 30 минут до четырех часов. Если обрабатывать одежду, эффект продержится до суток", – рассказал энтомолог.

Однако важно помнить об одном нюансе: участки, которые можно пропустить при обработке, остаются уязвимыми. Комары укусят, несмотря на то что вся остальная часть тела будет защищена, заключил Хряпин.

