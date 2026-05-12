12 мая, 14:28

В Роскомнадзоре заявили, что не планируют блокировать Minecraft

Фото: кадр из игры Minecraft; производство – Mojang Studios

Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к видеоигре Minecraft. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Ведомством не планируется ограничений доступа к играм", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что РКН якобы готовится к блокировке Minecraft, так как игра используется для вовлечения школьников в киберпреступления.

До этого стало известно, что российские пользователи платформы GitHub, которая позволяет разработчикам создавать, хранить, управлять и совместно использовать свой код, столкнулись с проблемами с соединением и подключением. Первые неполадки были зарегистрированы 5 мая. В Роскомнадзоре уточнили, что ведомство не ограничило доступ к площадке.

