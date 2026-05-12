Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 14:11

Город

В Москве построят более 1,4 млн "квадратов" недвижимости по проектам КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости построят в рамках 18 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые были опубликованы в Москве в апреле этого года. Предусматривается редевелопмент участков общей площадью около 80 гектаров, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, почти 900 тысяч "квадратов" придется на объекты общественно-деловой и промышленно-производственной инфраструктуры. Реализация новых проектов КРТ позволит создать свыше 6,8 тысячи дополнительных рабочих мест.

Объекты недвижимости планируется построить в районах Косино-Ухтомском, Северное Измайлово, Кузьминки, Люблино, Печатники, Текстильщики, Бабушкинском, Лосиноостровском, Ростокино, Академическом, Теплый Стан, Можайском, Силино, Тверском, Даниловском, Москворечье-Сабурово, Нагатинский Затон и Царицыно.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что шесть проектов будут содействовать программе реновации: новостройки суммарной площадью 230 тысяч "квадратов" планируется построить в районах Бабушкинском, Академическом, Можайском, Кузьминки и Северное Измайлово.

Высокотехнологичные предприятия появятся в Силине, Москворечье-Сабурове и Ростокине. Около объекта на Каширском шоссе также будет многоуровневый паркинг, а в Ростокине – физкультурно-оздоровительный комплекс, рассказал Овчинский.

Всего в Москве подготовлен 421 проект КРТ. Из них 218 уже на стадии реализации. 171 проект реализуют операторы, еще 47 – инвесторы и правообладатели земли. Общая площадь территорий для редевелопмента превышает 1,9 тысячи гектаров, там возведут 37 миллионов "квадратов" недвижимости.

Собянин: три новых квартала появятся на юго-западе и северо-востоке Москвы

Читайте также


городстроительство

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика