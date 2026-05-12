Убитым на улице Обручева на юго-западе Москвы оказался уроженец Гвинеи

Мужчина, убитый утром 12 мая на юго-западе Москвы, оказался 68-летним уроженцем Гвинеи. Как сообщает ТАСС , ему сломали гортань.

Трагедия произошла в квартире жилого дома на улице Обручева. Мужчину с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу 12 мая, однако врачи не смогли его спасти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уточнялось, что погибший работал строителем. Его сын, являющийся главным подозреваемым, по предварительным данным, нигде не работал. Причиной убийства стал бытовой конфликт.

Ранее на юго-западе Москвы задержали мужчину, который во время ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия.