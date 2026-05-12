12 мая, 17:48

Общество

Москву накрыл "плаксивый" атлантический циклон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москву накрыл "плаксивый" атлантический циклон с кратковременными дождями различной интенсивности. Об этом в беседе с aif.ru рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, такая погода будет наблюдаться по субботу, 17 мая, включительно.

"Наиболее сильные ожидаются в четверг, 14 числа, когда столицу будет пересекать атмосферный фронт. Солнце, конечно, начнет появляться в просветах уже со вторника, то есть совсем уж пасмурной погоды не будет", – отметила Позднякова.

Согласно прогнозу, первые дни температура воздуха останется на отметках ниже климатической нормы. К концу недели атмосфера может прогреться до нормальных значений.

Например, в среду, 13 мая, ожидается уже 21–23 градуса тепла. В пятницу температура будет колебаться в пределах от 20–21 градуса тепла, а в субботу, по предварительным прогнозам, в диапазоне от 22–23 градусов.

"Вероятность грозовой деятельности по мере повышения дневной температуры, конечно, увеличивается. Но грозы мы, как правило, уверенно прогнозируем за сутки-двое, не ранее", – заключила синоптик.

При этом руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее указал, что самые сильные дожди накроют Москву в пятницу и субботу, 15–16 мая. До этого они будут кратковременными. К середине следующей недели столбики термометров могут подняться до 25–27 градусов выше нуля.

Синоптик сообщил о постепенном росте температуры в Москве

