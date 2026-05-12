12 мая, 18:16

Безопасность

Российские силы ПВО уничтожили 40 украинских БПЛА над регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 40 украинских беспилотников над российскими регионами в период с 09:00 до 17:00 во вторник, 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Оборонное ведомство уточнило, что дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Самарской, Курской и Оренбургской областями, а также Крымом.

При этом при отражении атаки БПЛА в Оренбурге повреждения получили жилой дом, расположенные рядом школа и детский сад. В обоих зданиях частично выбило стекла. В результате инцидента никто не пострадал.

На время ремонта школьников переведут на дистанционное обучение, а родителям дошкольников предложат вариант временного посещения другого учреждения.

Ранее девятилетний мальчик получил травмы при падении обломков украинского беспилотника на частный дом в Ельце в Липецкой области. Взрывной волной выбило окно в здании, а ребенка ранило осколками стекла. Угрозы его жизни нет.

