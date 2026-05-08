Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 09:49

Происшествия

Девятилетний мальчик пострадал при падении обломков дрона ВСУ под Липецком

Девятилетний мальчик получил травмы при падении обломков украинского беспилотника на частный дом в Ельце в Липецкой области. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал губернатора региона Игоря Артамонова.

Глава области уточнил, что взрывной волной выбило окно в здании, а ребенка ранило осколками стекла. Угрозы его жизни нет, врачи оперативно оказали помощь пострадавшему. Госпитализация также не потребовалась. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил Артамонов.

В ночь на 8 мая российские средства ПВО перехватили и сбили 264 украинских БПЛА. Аппараты были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями.

Кроме того, дроны нейтрализовали над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, столичным регионом, акваториями Азовского и Черного морей.

