JN: певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому

08 мая, 10:41

Певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому

Фото: ТАСС/DPA/Geisler-Fotopress/Nicole Kubelka

Британскую певицу Бонни Тайлер (настоящее имя – Гейнор Салливан. – Прим. ред.) ввели в искусственную кому из-за ухудшения состояния после проведенной в Португалии операции. Об этом сообщила газета Jornal de Noticias (JN) со ссылкой на источники.

Ранее представители исполнительницы рассказали, что Тайлер была госпитализирована в Португалии для срочной операции в связи с обнаруженной у нее перфорацией желудочно-кишечного тракта.

Во время вмешательства хирурги смогли устранить перфорацию, но инфекционно-воспалительный процесс продолжил прогрессировать. Состояние певицы после процедуры было стабильным, однако через несколько часов произошло резкое ухудшение здоровья, после чего было принято решение ввести Тайлер в искусственную кому, рассказали журналисты.

В настоящее время она находится в отделении интенсивной терапии больницы португальского города Фару в сопровождении мужа Роберта Салливана.

До этого канадо-американский актер Майкл Джей Фокс опроверг информацию о своей смерти после ошибочной публикации CNN статьи с заголовком "Памяти актера Майкла Джей Фокса". Представитель артиста подтвердил, что актер чувствует себя отлично. В свою очередь, CNN извинился перед Фоксом и его семьей, а также удалил выпущенный материал.

