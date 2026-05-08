На Алтае один человек погиб после столкновения параплана с ЛЭП

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Один человек погиб при столкновении параплана с линией электропередачи в Алтайском крае. Об этом сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Как уточнила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, падение мотопараплана под управлением местного жителя произошло 7 мая в районе села Курск Кулундинского района. В следственном управлении добавили, что полет проходил примерно в 22:00 по местному времени, было уже темно.

Причины инцидента будут установлены в ходе проверки по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", однако сейчас известно, что полет проходил без надлежащего оформления разрешения.

Кроме того, надзорные мероприятия на предмет соблюдения требований воздушного законодательства инициированы Барнаульской транспортной прокуратурой. Будут установлены причины и обстоятельства случившегося.

