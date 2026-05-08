Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 11:45

Происшествия

На Алтае один человек погиб после столкновения параплана с ЛЭП

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Один человек погиб при столкновении параплана с линией электропередачи в Алтайском крае. Об этом сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Как уточнила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, падение мотопараплана под управлением местного жителя произошло 7 мая в районе села Курск Кулундинского района. В следственном управлении добавили, что полет проходил примерно в 22:00 по местному времени, было уже темно.

Причины инцидента будут установлены в ходе проверки по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", однако сейчас известно, что полет проходил без надлежащего оформления разрешения.

Кроме того, надзорные мероприятия на предмет соблюдения требований воздушного законодательства инициированы Барнаульской транспортной прокуратурой. Будут установлены причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в окрестностях Джубы потерпел крушение пассажирский самолет Cessna авиакомпании CityLink Aviation. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 14 человек, включая пилота и двух граждан Кении.

Согласно предварительным данным, причиной крушения стали плохие метеоусловия. Из-за сильной непогоды видимость в районе аэропорта была критически низкой.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика