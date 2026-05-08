Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 12:06

Происшествия

В Ярославле загорелся промышленный объект после атаки беспилотников ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Ярославле произошел пожар на промышленном объекте после налета украинских беспилотников. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеграм-канал губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

По его словам, возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали Ярославскую область ночью 8 мая, большая часть из них была сбита. На территории региона все еще могут находиться фрагменты упавших беспилотников, при их обнаружении необходимо позвонить по телефону "112".

Ранее девятилетний мальчик получил травмы при падении обломков украинского беспилотника на частный дом в Ельце в Липецкой области. Тогда взрывной волной выбило окно в здании, а ребенка ранило осколками стекла. Угрозы его жизни нет, врачи оперативно оказали помощь пострадавшему. Госпитализация также не потребовалась.

происшествия пожар регионы

